Глава МИД Венгрии: вопрос о членстве Украины в НАТО не стоит

Вопрос о членстве Украины в НАТО сейчас не стоит — страны-участницы понимают, что в условиях конфликта с Россией это нереально, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Если бы Украина была принята в НАТО, мы бы жили в условиях постоянной, открытой и чрезвычайно серьёзной угрозы войны, потому что членство Украины в НАТО предвещало бы прямой конфликт между НАТО и Россией», — цитирует дипломата ТАСС.

Он добавил, что в альянсе осознают нереалистичность такого развития событий.

«Приглашения Украины в НАТО сейчас не произойдёт, вопрос о членстве фактически не стоит», — сказал Сийярто.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее назвал преждевременными разговоры о сроках вступления Украины в альянс.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предположил, что на саммите НАТО Владимиру Зеленскому откажут «как нежеланному жениху».