Глава МИД Венгрии: вопрос о членстве Украины в НАТО не стоит
- РИА Новости
«Если бы Украина была принята в НАТО, мы бы жили в условиях постоянной, открытой и чрезвычайно серьёзной угрозы войны, потому что членство Украины в НАТО предвещало бы прямой конфликт между НАТО и Россией», — цитирует дипломата ТАСС.
Он добавил, что в альянсе осознают нереалистичность такого развития событий.
«Приглашения Украины в НАТО сейчас не произойдёт, вопрос о членстве фактически не стоит», — сказал Сийярто.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее назвал преждевременными разговоры о сроках вступления Украины в альянс.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предположил, что на саммите НАТО Владимиру Зеленскому откажут «как нежеланному жениху».