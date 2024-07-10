WSJ: на саммите НАТО признают, что не успевают производить оружие для Украины

Официальные лица на саммите НАТО в Вашингтоне признали, что Европа и США не успевают производить оружие, чтобы удовлетворить все потребности Украины.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, из-за перебоев в цепочке поставок и нехватки рабочей силы для увеличения производства американских ПТУР Javelin вдвое потребуется четыре года.

Согласно статье это вдвое дольше, чем ожидалось изначально.

При этом США и союзники обязались дать Киеву более $1 млрд на укрепление ПВО.

Также американский президент Джо Байден заявил, что Запад передаст Украине ещё пять «стратегических систем ПВО» в предстоящие месяцы.