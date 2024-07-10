WSJ: на саммите НАТО признают, что не успевают производить оружие для Украины
Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным газеты, из-за перебоев в цепочке поставок и нехватки рабочей силы для увеличения производства американских ПТУР Javelin вдвое потребуется четыре года.
Согласно статье это вдвое дольше, чем ожидалось изначально.
При этом США и союзники обязались дать Киеву более $1 млрд на укрепление ПВО.
Также американский президент Джо Байден заявил, что Запад передаст Украине ещё пять «стратегических систем ПВО» в предстоящие месяцы.