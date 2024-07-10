Байден заявил, что Запад передаст Украине ещё пять систем ПВО
Об этом информирует ТАСС.
«Сегодня я объявляю об исторической передаче Украине оборудования для противовоздушной обороны», — сказал Байден.
Он отметил, что оборудование для пяти дополнительных стратегических систем ПВО Киеву предоставят США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия.
Ранее Байден заявил, что США с союзниками примут меры для укрепления системы ПВО Украины.
Также в Госдепе сообщили, что США втрое нарастят производство боеприпасов, в том числе для Украины.