Байден заявил, что Запад передаст Украине ещё пять систем ПВО

Американский президент Джо Байден заявил, что Запад передаст Украине ещё пять «стратегических систем ПВО» в предстоящие месяцы.

Об этом информирует ТАСС.

«Сегодня я объявляю об исторической передаче Украине оборудования для противовоздушной обороны», — сказал Байден.

Он отметил, что оборудование для пяти дополнительных стратегических систем ПВО Киеву предоставят США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия.

Ранее Байден заявил, что США с союзниками примут меры для укрепления системы ПВО Украины.

Также в Госдепе сообщили, что США втрое нарастят производство боеприпасов, в том числе для Украины.