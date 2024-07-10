Госдеп: США втрое нарастят производство боеприпасов, в том числе для Украины
«Всего за пару лет мы втрое увеличим производство боеприпасов в Соединённых Штатах», — цитирует её РИА Новости.
По словам Дженкинс, данные снаряды восполнят запасы США, усилят позиции альянса по сдерживанию, а также помогут Украине.
При этом в National Interest отметили, что Украина не может нанести России поражение в обозримом будущем.
Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что украинский конфликт выявил пробелы в боеготовности альянса.