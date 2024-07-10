Госдеп: США втрое нарастят производство боеприпасов, в том числе для Украины

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что Соединённые Штаты в три раза планируют нарастить производство боеприпасов в ближайшие годы, чтобы в том числе направить их на помощь Украине.

«Всего за пару лет мы втрое увеличим производство боеприпасов в Соединённых Штатах», — цитирует её РИА Новости.

По словам Дженкинс, данные снаряды восполнят запасы США, усилят позиции альянса по сдерживанию, а также помогут Украине.

При этом в National Interest отметили, что Украина не может нанести России поражение в обозримом будущем.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что украинский конфликт выявил пробелы в боеготовности альянса.