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Столтенберг признал, что украинский конфликт выявил пробелы в боеготовности НАТО

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Конфликт на Украине показал пробелы в боеготовности стран Североатлантического альянса.
Столтенберг признал, что украинский конфликт выявил пробелы в боеготовности НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на форуме военной промышленности на полях саммита в США, передаёт ТАСС.

По словам Столтенберга, конфликт продемонстрировал, что запасы и производственные возможности НАТО оказались малы.

«Также (конфликт) продемонстрировал огромные пробелы в совместимости наших войск», — сказал глава альянса.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти России будут «максимально внимательно» следить за саммитом НАТО 9—11 июля.

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