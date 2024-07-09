Столтенберг признал, что украинский конфликт выявил пробелы в боеготовности НАТО

Конфликт на Украине показал пробелы в боеготовности стран Североатлантического альянса.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на форуме военной промышленности на полях саммита в США, передаёт ТАСС.

По словам Столтенберга, конфликт продемонстрировал, что запасы и производственные возможности НАТО оказались малы.

«Также (конфликт) продемонстрировал огромные пробелы в совместимости наших войск», — сказал глава альянса.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти России будут «максимально внимательно» следить за саммитом НАТО 9—11 июля.