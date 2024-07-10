Документ: США 30 лет назад тайно хотели готовить Украину к членству в НАТО

Совет нацбезопасности Белого дома в 1994 году озвучивал идеи о секретной подготовке Украины к членству в НАТО.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Архив национальной безопасности США, который рассекретил часть документов о взаимодействии России, американского государства и альянса.

«Возможность членства Украины, балтийских и южных государств должна быть поддержана. Мы не должны оставлять их в серой зоне российского влияния», — говорится в документе.

Также сообщалось, что экс-глава Белого дома Билл Клинтон уверял бывшего российского президента Бориса Ельцина, что Североатлантический альянс не будет представлять угрозу для России.

Кроме того, американские власти предполагали, что процесс расширения НАТО после прихода к власти в России Владимира Путина будет идти легче, чем при Ельцине.