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Документ: США полагали, что расширение НАТО при Путине будет легче, чем при Ельцине

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Американские власти предполагали, что процесс расширения НАТО после прихода к власти в России Владимира Путина будет идти легче, чем при его предшественнике Борисе Ельцине.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Архив национальной безопасности США, который рассекретил часть документов о взаимодействии России, американского государства и альянса.

«Заместитель госсекретаря предположил, что следующий раунд расширения НАТО может пройти легче при Путине, чем это было при Ельцине», — говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что в 1994 году бывший вице-президент США Альберт Гор обещал Ельцину, что расширение НАТО будет происходить исключительно после консультаций с Кремлём.

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