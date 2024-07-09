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Документ: США обещали консультироваться с Россией при расширении НАТО

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В 1994 году бывший вице-президент США Альберт Гор обещал первому президенту в истории Российской Федерации Борису Ельцину, что расширение НАТО будет происходить исключительно после консультаций с Кремлём.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Архив национальной безопасности США, который рассекретил часть документов о взаимодействии России, американского государства и альянса.

«НАТО будет расширяться, но процесс будет постепенным и открытым, мы будем проводить консультации с вами», — передаёт слова Гора работавший в то время заместителем госсекретаря Строуб Толботт.

Отмечается, что американская сторона «концептуально не исключала членство России в НАТО». Однако Ельцин называл «бессмысленным» вхождение России в альянс.

Ранее были рассекречены документы, которые свидетельствуют о том, что в начале 1990-х годов Ельцин в беседе с президентом США Джорджем Бушем — старшим назвал Украину «главным дестабилизирующим фактором».

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