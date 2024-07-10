Документ: Клинтон уверял Ельцина, что НАТО не будет угрозой для России

Экс-глава Белого дома Билл Клинтон уверял бывшего российского президента Бориса Ельцина, что Североатлантический альянс не будет представлять угрозу для России.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Архив национальной безопасности США, который рассекретил часть документов о взаимодействии России, американского государства и альянса.

Притом отмечается, что Ельцин называл ошибкой расширение НАТО на восток.

Клинтон, в свою очередь, выражал уверенность, что попытается создать «новое НАТО, которое не будет угрозой для России», которое при этом позволит США и Канаде оставаться в Европе, работать с Россией и другими странами.

«Я пытался обнадёжить вас, российское правительство и российский народ относительно того, что я пытаюсь изменить НАТО», — сказал Клинтон.

Ранее сообщалось, что в 1994 году бывший вице-президент США Альберт Гор обещал Ельцину, что расширение НАТО будет происходить исключительно после консультаций с Кремлём.

Также стало известно, что американские власти предполагали, что процесс расширения НАТО после прихода к власти в России Владимира Путина будет идти легче, чем при Ельцине.