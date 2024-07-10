Документ: Клинтон уверял Ельцина, что НАТО не будет угрозой для России
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Архив национальной безопасности США, который рассекретил часть документов о взаимодействии России, американского государства и альянса.
Притом отмечается, что Ельцин называл ошибкой расширение НАТО на восток.
Клинтон, в свою очередь, выражал уверенность, что попытается создать «новое НАТО, которое не будет угрозой для России», которое при этом позволит США и Канаде оставаться в Европе, работать с Россией и другими странами.
«Я пытался обнадёжить вас, российское правительство и российский народ относительно того, что я пытаюсь изменить НАТО», — сказал Клинтон.
Ранее сообщалось, что в 1994 году бывший вице-президент США Альберт Гор обещал Ельцину, что расширение НАТО будет происходить исключительно после консультаций с Кремлём.
Также стало известно, что американские власти предполагали, что процесс расширения НАТО после прихода к власти в России Владимира Путина будет идти легче, чем при Ельцине.