Индийский журналист эмоционально высказался о контактах Моди и Путина

Индийский журналист Арнаб Госвами в совместном спецэфире RT и Republic TV эмоционально высказался о визите премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию.

«Меня пригласили на международное мероприятие RT, и я сказал там, что нужно положить конец гегемонии западных СМИ. Им слишком долго было слишком хорошо... Я продолжу эту мысль: нужно положить конец гегемонии Запада. Запад должен понять, что тот разговор, который состоялся между Нарендрой Моди и Владимиром Путиным, — таких разговоров будет ещё очень много в будущем», — сказал он.

Индийский журналист подчеркнул, что когда Моди приезжает в Москву и призывает к диалогу, то глава российского государства слушает его, потому что «президент Путин не считает Нарендру Моди противником».

«Он считает его партнёром на глобальной арене. Тогда как Америка постоянно со всеми разговаривает свысока, американцы постоянно пытаются доминировать в любом разговоре. Премьер-министр считает войну гуманитарным кризисом, а Запад смотрит на войну лишь как на игру в шахматы. Я думаю, в этом состоит разница подходов», — заключил Госвами.

Как ранее сообщили в американском Госдепе, США обеспокоены визитом премьер-министра Индии в Москву и хотели бы, чтобы индийский политик чётко высказался в России о «суверенитете Украины». Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что американское давление не повлияло на переговоры Владимира Путина и Нарендры Моди.