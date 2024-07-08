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Радио WURD уволило ведущую за интервью с Байденом по вопросам из Белого дома

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Радиостанция WURD объявила, что уволила ведущую Андреу Лофул-Сандерс, которая проинтервьюировала президента США Джо Байдена, использовав для этого вопросы, написанные Белым домом.

Об этом сообщили на самой радиостанции, передаёт РИА Новости.

Там отметили, что такие действия противоречат принципу сохранения независимости радиостанции и подотчётности слушателям.

«В результате мисс Лофул-Сандерс и WURD Radio достигли взаимного соглашения об увольнении, которое вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении.

Ранее ряд демократов в конгрессе призвали к выходу Байдена из президентской гонки.

При этом Байден заявил, что уверен в поддержке демократов.

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