Радио WURD уволило ведущую за интервью с Байденом по вопросам из Белого дома
Об этом сообщили на самой радиостанции, передаёт РИА Новости.
Там отметили, что такие действия противоречат принципу сохранения независимости радиостанции и подотчётности слушателям.
«В результате мисс Лофул-Сандерс и WURD Radio достигли взаимного соглашения об увольнении, которое вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении.
Ранее ряд демократов в конгрессе призвали к выходу Байдена из президентской гонки.
При этом Байден заявил, что уверен в поддержке демократов.