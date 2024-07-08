CNN: ряд демократов в конгрессе призвали к выходу Байдена из президентской гонки
Об этом информирует CNN.
«Ряд членов палаты представителей от Демократической партии сказали лидеру демократического меньшинства Хакиму Джеффрису в разговоре в воскресенье, что президенту Джо Байдену нужно выйти из президентской кампании 2024 года», — передаёт телеканал.
При этом сам Байден заявил, что уверен в поддержке демократов.
Также в Bloomberg писали, что союзники Байдена сомневаются в его готовности участвовать в выборах.