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CNN: ряд демократов в конгрессе призвали к выходу Байдена из президентской гонки

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Ряд демократов палаты представителей призвали к отказу президента США Джо Байдена от участия в президентских выборах 2024 года.

Об этом информирует CNN.

«Ряд членов палаты представителей от Демократической партии сказали лидеру демократического меньшинства Хакиму Джеффрису в разговоре в воскресенье, что президенту Джо Байдену нужно выйти из президентской кампании 2024 года», — передаёт телеканал.

При этом сам Байден заявил, что уверен в поддержке демократов.

Также в Bloomberg писали, что союзники Байдена сомневаются в его готовности участвовать в выборах.

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