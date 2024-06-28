RT в Telegram
Подпишись

Политолог Дробницкий: Байден не в состоянии продолжать борьбу

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал в беседе с RT дебаты действующего президента США Джо Байдена с бывшим главой Соединённых Штатов Дональдом Трампом.
Политолог Дробницкий: Байден не в состоянии продолжать борьбу
  • AP
  • © Gerald Herbert

Политолог отметил, что в США есть «две группировки».

«Одна из них пихает Байдена вперёд и пытается сохранить максимально прежнюю администрацию. Другая говорит, что не просто кандидата надо менять, а надо серьёзно перетряхивать всю администрацию, и на старика Байдена и некоторых людей, которых надо удалять из администрации, слить все провалы во внутренней и внешней политике», — сказал он.

Дробницкий подчеркнул, что Байден не в состоянии продолжать борьбу.

«Совершенно очевидно, что Байден не в состоянии продолжать борьбу. Совершенно точно не в состоянии четыре года ещё быть президентом. Люди говорят, что теперь надо Камалу Харрис вперёд выдвигать. Но это, по сути дела, то же самое. Многие люди говорят, что менять надо много. В ближайшее время, я думаю, эта вся ситуация будет развиваться, во вторник, условно говоря, уже какие-то движения будут сделаны. А может быть, дело дотянут до непосредственно партийной конференции. Она в августе, напомню», — заключил собеседник RT.

Ранее телеканал CNN заявил, что две трети зрителей предвыборных дебатов в США присудили Трампу победу над Байденом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить