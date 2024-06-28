Политолог Дробницкий: Байден не в состоянии продолжать борьбу

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал в беседе с RT дебаты действующего президента США Джо Байдена с бывшим главой Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

Политолог отметил, что в США есть «две группировки».

«Одна из них пихает Байдена вперёд и пытается сохранить максимально прежнюю администрацию. Другая говорит, что не просто кандидата надо менять, а надо серьёзно перетряхивать всю администрацию, и на старика Байдена и некоторых людей, которых надо удалять из администрации, слить все провалы во внутренней и внешней политике», — сказал он.

Дробницкий подчеркнул, что Байден не в состоянии продолжать борьбу.

«Совершенно очевидно, что Байден не в состоянии продолжать борьбу. Совершенно точно не в состоянии четыре года ещё быть президентом. Люди говорят, что теперь надо Камалу Харрис вперёд выдвигать. Но это, по сути дела, то же самое. Многие люди говорят, что менять надо много. В ближайшее время, я думаю, эта вся ситуация будет развиваться, во вторник, условно говоря, уже какие-то движения будут сделаны. А может быть, дело дотянут до непосредственно партийной конференции. Она в августе, напомню», — заключил собеседник RT.

Ранее телеканал CNN заявил, что две трети зрителей предвыборных дебатов в США присудили Трампу победу над Байденом.