Политолог Межуев прокомментировал дебаты Байдена и Трампа
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«С содержательной точки зрения эти дебаты нельзя назвать образцом ораторского искусства», — заявил он в беседе с газетой «Взгляд».
По его словам, всё это выглядело несерьёзно.
Как считает Межуев, после дебатов ситуация усложнилась не только для Байдена, но и для Демократической партии.
«Если от Байдена откажутся, то это станет колоссальной имиджевой потерей для демократов», — отметил он.
Ранее телеканал CNN заявил, что две трети зрителей предвыборных дебатов в США присудили Трампу победу над Байденом.