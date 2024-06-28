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Политолог Межуев прокомментировал дебаты Байдена и Трампа

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Политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев прокомментировал дебаты действующего президента США Джо Байдена с бывшим главой Соединённых Штатов Дональдом Трампом.
Политолог Межуев прокомментировал дебаты Байдена и Трампа
  • Gettyimages.ru
  • © Mario Tama

«С содержательной точки зрения эти дебаты нельзя назвать образцом ораторского искусства», — заявил он в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, всё это выглядело несерьёзно.

Как считает Межуев, после дебатов ситуация усложнилась не только для Байдена, но и для Демократической партии.

«Если от Байдена откажутся, то это станет колоссальной имиджевой потерей для демократов», — отметил он.

Ранее телеканал CNN заявил, что две трети зрителей предвыборных дебатов в США присудили Трампу победу над Байденом.

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