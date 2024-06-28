Правительству Великобритании будет сложно восстановить военные связи с Россией после недавней высылки российского военного атташе.

Об этом, как информирует ТАСС, рассказал посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин.

«Боюсь, что если в Великобритании возникнет идея установить контакт, то это будет достаточно непросто», — отметил дипломат.

В ноябре 2023 года глава фракции партии «Слуга народа» и член Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия дал интервью телеканалу «1+1». В нём он прямо заявил, что именно экс-премьер Британии Борис Джонсон отговорил Киев идти на мирное соглашение с Россией.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевские власти отказались от стамбульских переговоров под прямым давлением британской стороны.