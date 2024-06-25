Президент Кении распорядился направить военных для подавления беспорядков

Президент Кении Уильям Руто заявил, что распорядился направить военных на подавление беспорядков в стране.

«Военные будут направлены на защиту вашей собственности и (для сохранения. — RT) вашего спокойствия, чтобы граждане Кении могли лечь спать, не переживая за свою собственность», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов в Кении применили резиновые пули против протестующих из-за повышения налогов.

Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности вступить в диалог с протестующими.

Посольство России в Найроби призвало находящихся в Кении российских граждан не выходить из дома и избегать мест скопления людей.

В стране объявили режим ЧП.