Президент Кении распорядился направить военных для подавления беспорядков
- AP
- © Brian Inganga
«Военные будут направлены на защиту вашей собственности и (для сохранения. — RT) вашего спокойствия, чтобы граждане Кении могли лечь спать, не переживая за свою собственность», — цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов в Кении применили резиновые пули против протестующих из-за повышения налогов.
Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности вступить в диалог с протестующими.
Посольство России в Найроби призвало находящихся в Кении российских граждан не выходить из дома и избегать мест скопления людей.
В стране объявили режим ЧП.