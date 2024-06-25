В Кении объявили режим ЧП из-за протестов

В Кении на фоне антиправительственных протестов объявили режим ЧП, следует из указа главного секретаря по обороне Адена Баре Дуале.

«Силы обороны Кении направлены 25 июня 2024 года в поддержку полицейским в связи с чрезвычайным положением в сфере безопасности, вызванным продолжающимися жестокими протестами по всей Кении», — приводит текст документа ТАСС.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов в Кении применили резиновые пули против протестующих из-за повышения налогов.

Посольство России в Найроби призвало находящихся в Кении российских граждан не выходить из дома и избегать мест скопления людей.