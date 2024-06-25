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В Кении объявили режим ЧП из-за протестов

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В Кении на фоне антиправительственных протестов объявили режим ЧП, следует из указа главного секретаря по обороне Адена Баре Дуале.
В Кении объявили режим ЧП из-за протестов
  • AFP
  • © SIMON MAINA

«Силы обороны Кении направлены 25 июня 2024 года в поддержку полицейским в связи с чрезвычайным положением в сфере безопасности, вызванным продолжающимися жестокими протестами по всей Кении», — приводит текст документа ТАСС.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов в Кении применили резиновые пули против протестующих из-за повышения налогов.

Посольство России в Найроби призвало находящихся в Кении российских граждан не выходить из дома и избегать мест скопления людей.

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