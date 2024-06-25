Президент Кении заявил о готовности к диалогу с протестующими

Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности вступить в диалог с протестующими, но только на основе конституционного механизма.

«Как я уже заявил в воскресенье, я готов вступить в диалог с протестующими, но он должен быть основан на конституционных механизмах», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов в Кении применили резиновые пули против протестующих из-за повышения налогов.

Посольство России в Найроби призвало находящихся в Кении российских граждан не выходить из дома и избегать мест скопления людей.

В стране объявили режим ЧП.