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Президент Кении заявил о готовности к диалогу с протестующими

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Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности вступить в диалог с протестующими, но только на основе конституционного механизма.
Президент Кении заявил о готовности к диалогу с протестующими
  • AFP
  • © Urs Flueeler

«Как я уже заявил в воскресенье, я готов вступить в диалог с протестующими, но он должен быть основан на конституционных механизмах», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов в Кении применили резиновые пули против протестующих из-за повышения налогов.

Посольство России в Найроби призвало находящихся в Кении российских граждан не выходить из дома и избегать мест скопления людей.

В стране объявили режим ЧП.

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