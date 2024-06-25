Президент Кении заявил о готовности к диалогу с протестующими
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«Как я уже заявил в воскресенье, я готов вступить в диалог с протестующими, но он должен быть основан на конституционных механизмах», — цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов в Кении применили резиновые пули против протестующих из-за повышения налогов.
Посольство России в Найроби призвало находящихся в Кении российских граждан не выходить из дома и избегать мест скопления людей.
В стране объявили режим ЧП.