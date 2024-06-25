Пентагон — о теракте в Севастополе: США не хотят гибели гражданских
Кроме того, он отметил, что Вашингтон будет обсуждать этот вопрос с Киевом.
«Конечно, как я понимаю, это то, о чём мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно давали понять, что не хотим гибели гражданских лиц», — цитирует Райдера ТАСС.
При этом Райдер подчеркнул, что украинская сторона самостоятельно принимает решения о том, что касается операций и выбора целей.
Ранее в Госдепе США заявили, что сожалеют о жертвах среди гражданского населения в любом конфликте.
Также постпред России при ООН Василий Небензя выразил мнение, что реакция секретариата всемирной организации на теракт Украины в Севастополе говорит об их двойных стандартах.