Пентагон — о теракте в Севастополе: США не хотят гибели гражданских

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя заявления российской стороны о теракте в Севастополе, отметил, что власти США не хотят гибели гражданского населения.

Кроме того, он отметил, что Вашингтон будет обсуждать этот вопрос с Киевом.

«Конечно, как я понимаю, это то, о чём мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно давали понять, что не хотим гибели гражданских лиц», — цитирует Райдера ТАСС.

При этом Райдер подчеркнул, что украинская сторона самостоятельно принимает решения о том, что касается операций и выбора целей.

Ранее в Госдепе США заявили, что сожалеют о жертвах среди гражданского населения в любом конфликте.

Также постпред России при ООН Василий Небензя выразил мнение, что реакция секретариата всемирной организации на теракт Украины в Севастополе говорит об их двойных стандартах.