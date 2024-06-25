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Небензя: реакция ООН на теракт в Севастополе говорит о двойных стандартах

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Постпред России при ООН Василий Небензя выразил мнение, что реакция секретариата всемирной организации на теракт Украины в Севастополе говорит об их двойных стандартах.

По его словам, Москву не удивляет, что западные СМИ замалчивают эту трагедию.

«Ещё большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны секретариата ООН», — цитирует дипломата РИА Новости.

При этом Небензя отметил, что всемирная организация «должна противостоять таким очевидным преступлениям и нарушениям международного права».

Также Небензя заявил, что теракт в Севастополе обсудят на следующем заседании СБ ООН по Украине.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что причастность США к теракту в Севастополе не подвергается сомнению.

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