Небензя: реакция ООН на теракт в Севастополе говорит о двойных стандартах
По его словам, Москву не удивляет, что западные СМИ замалчивают эту трагедию.
«Ещё большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны секретариата ООН», — цитирует дипломата РИА Новости.
При этом Небензя отметил, что всемирная организация «должна противостоять таким очевидным преступлениям и нарушениям международного права».
Также Небензя заявил, что теракт в Севастополе обсудят на следующем заседании СБ ООН по Украине.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что причастность США к теракту в Севастополе не подвергается сомнению.