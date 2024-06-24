Госдеп: США сожалеют о жертвах среди гражданского населения в любом конфликте

США сожалеют о жертвах среди гражданского населения в конфликтах, заявил и. о. заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс.

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Об этом пишет РИА Новости. «США всегда сожалеют о гибели гражданского населения в конфликтах», — заявил Басс, комментируя удары ВСУ по Крыму. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению. Атака Украины на гражданскую инфраструктуру Севастополя станет предметом обсуждения на следующем заседании Совета Безопасности ООН.