Госдеп США: Грузия будет приглашена на саммит НАТО в Вашингтоне
Об этом рассказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, передаёт РИА Новости.
«Да, Грузия и все партнёры будут приглашены принять участие в партнёрских мероприятиях», — отметил О'Брайен.
При этом 6 июня представитель Госдепа Мэттью Миллер объявил, что США вводят визовые ограничения против десятков граждан Грузии, которые причастны к «подрыву демократии» в республике, а также против их семей.
Позже премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что санкции США оскорбительны и не соответствуют духу партнёрства.