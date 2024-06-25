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Госдеп США: Грузия будет приглашена на саммит НАТО в Вашингтоне

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США пригласят Грузию на партнёрские мероприятия в рамках саммита НАТО в Вашингтоне, хотя и обеспокоены действиями и заявлениями части лидеров правящей в стране партии.

Об этом рассказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, передаёт РИА Новости.

«Да, Грузия и все партнёры будут приглашены принять участие в партнёрских мероприятиях», — отметил О'Брайен.

При этом 6 июня представитель Госдепа Мэттью Миллер объявил, что США вводят визовые ограничения против десятков граждан Грузии, которые причастны к «подрыву демократии» в республике, а также против их семей.

Позже премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что санкции США оскорбительны и не соответствуют духу партнёрства.

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