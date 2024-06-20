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РИА Новости: КНР призвала Канаду уважать её права и интересы в Южно-Китайском море

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Китай призывает Канаду прекратить провокации и уважать его права и интересы в Южно-Китайском море.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя посольства КНР в Оттаве.

«Китай призывает канадскую сторону искренне уважать территориальный суверенитет Китая, а также морские права и интересы в Южно-Китайском море», —заявили в дипмиссии.

Кроме того, в КНР призвали «прекратить вносить разлад и провоцировать конфронтации».

Ранее сообщалось, как Канада и другие союзники США планируют увеличить военное присутствие в АТР.

В Минобороны КНР также заявляли, что США должны уважать права и интересы Китая в Южно-Китайском море.

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