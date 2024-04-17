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Минобороны КНР: США должны уважать права и интересы Китая в Южно-Китайском море

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Глава Минобороны КНР Дун Цзюнь заявил в ходе разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином, что Вашингтон должен считаться с правами и интересами Пекина в Южно-Китайском море.

«США должны признать твёрдую позицию Китая, по-настоящему уважать территориальный суверенитет Китая, его морские права и интересы в Южно-Китайском море», — цитирует министра ТАСС.

При этом он подчеркнул, что нынешняя ситуация в Южно-Китайском море в целом «стабильна», и страны региона «обладают волей, мудростью и способностями, чтобы решать региональные проблемы».

Ранее посольство КНР призвало США не вмешиваться в торговые отношения Китая и России.

Также МИД КНР ввёл санкции против двух компаний из США за продажу оружия Тайваню.

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