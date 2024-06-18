RT в Telegram
Подпишись

Парламент Швеции одобрил оборонный договор с США по доступу к военным объектам

Короткая ссылка
Парламент Швеции одобрил оборонное соглашение с Соединёнными Штатами, в соответствии с которым страна предоставит Вашингтону доступ к 17 военным объектам.

Об этом информирует издание Dagens Nyheter.

Отмечается, что шведский парламент поддержал соглашение об оборонном сотрудничестве с США (DCA).

«266 депутатов проголосовали за, 37 — против. 46 депутатов отсутствовали», — сказано в сообщении.

В декабре датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что Вашингтон и Копенгаген договорились о размещении американского оружия и военных на территории Дании.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что оборонное соглашение США и Финляндии и Стокгольма с Вашингтоном свидетельствует о том, что контроль над территорией Северной Европы переходит к американским властям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить