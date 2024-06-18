Парламент Швеции одобрил оборонный договор с США по доступу к военным объектам

Парламент Швеции одобрил оборонное соглашение с Соединёнными Штатами, в соответствии с которым страна предоставит Вашингтону доступ к 17 военным объектам.

Об этом информирует издание Dagens Nyheter.

Отмечается, что шведский парламент поддержал соглашение об оборонном сотрудничестве с США (DCA).

«266 депутатов проголосовали за, 37 — против. 46 депутатов отсутствовали», — сказано в сообщении.

В декабре датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что Вашингтон и Копенгаген договорились о размещении американского оружия и военных на территории Дании.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что оборонное соглашение США и Финляндии и Стокгольма с Вашингтоном свидетельствует о том, что контроль над территорией Северной Европы переходит к американским властям.