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Фредериксен: Копенгаген и Вашингтон договорились о размещении в Дании сил США

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Датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что Вашингтон и Копенгаген договорились о размещении американского оружия и военных на территории Дании.
Фредериксен: Копенгаген и Вашингтон договорились о размещении в Дании сил США
  • Gettyimages.ru
  • © Jean Catuffe

Издание Ekstra Bladet ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.

Соответствующая договорённость была достигнута после того, как США подписали подобные соглашения с властями Швеции и Финляндии.

Договор на десять лет будет подписан на текущей неделе, а вступит в силу после принятия законодательных актов примерно через год.

Ранее сообщалось, что Дания и США подписали соглашение о двустороннем военном сотрудничестве.

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