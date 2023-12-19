Фредериксен: Копенгаген и Вашингтон договорились о размещении в Дании сил США

Датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что Вашингтон и Копенгаген договорились о размещении американского оружия и военных на территории Дании.

Издание Ekstra Bladet ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.

Соответствующая договорённость была достигнута после того, как США подписали подобные соглашения с властями Швеции и Финляндии.

Договор на десять лет будет подписан на текущей неделе, а вступит в силу после принятия законодательных актов примерно через год.

Ранее сообщалось, что Дания и США подписали соглашение о двустороннем военном сотрудничестве.