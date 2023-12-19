Фредериксен: Копенгаген и Вашингтон договорились о размещении в Дании сил США
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Издание Ekstra Bladet ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.
Соответствующая договорённость была достигнута после того, как США подписали подобные соглашения с властями Швеции и Финляндии.
Договор на десять лет будет подписан на текущей неделе, а вступит в силу после принятия законодательных актов примерно через год.
Ранее сообщалось, что Дания и США подписали соглашение о двустороннем военном сотрудничестве.