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Дания и США подписали соглашение о двустороннем военном сотрудничестве

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Дания и США подписали соглашение о двустороннем военном сотрудничестве. В прошлом году американская администрация уже заключила такие соглашения с рядом североевропейских стран.
Дания и США подписали соглашение о двустороннем военном сотрудничестве
  • Gettyimages.ru
  • © nantonov

Об этом сообщает The Copenhagen Post.

18 декабря США и Финляндия подписали соглашение, предусматривающее укрепление сотрудничества по линии обороны.

Оно также направлено на повышение кооперации военных и усиление эффективности НАТО.

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