Дания и США подписали соглашение о двустороннем военном сотрудничестве
Дания и США подписали соглашение о двустороннем военном сотрудничестве. В прошлом году американская администрация уже заключила такие соглашения с рядом североевропейских стран.
- Gettyimages.ru
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Об этом сообщает The Copenhagen Post.
18 декабря США и Финляндия подписали соглашение, предусматривающее укрепление сотрудничества по линии обороны.
Оно также направлено на повышение кооперации военных и усиление эффективности НАТО.
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