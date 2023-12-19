Дания и США подписали соглашение о двустороннем военном сотрудничестве

Дания и США подписали соглашение о двустороннем военном сотрудничестве. В прошлом году американская администрация уже заключила такие соглашения с рядом североевропейских стран.

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Об этом сообщает The Copenhagen Post. 18 декабря США и Финляндия подписали соглашение, предусматривающее укрепление сотрудничества по линии обороны. Оно также направлено на повышение кооперации военных и усиление эффективности НАТО.