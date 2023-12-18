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США и Финляндия подписали соглашение об укреплении оборонного сотрудничества

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США и Финляндия подписали соглашение, предусматривающее укрепление сотрудничества по линии обороны. Оно также направлено на повышение кооперации военных и усиление эффективности НАТО.
США и Финляндия подписали соглашение об укреплении оборонного сотрудничества
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС, свои подписи под документом поставили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен. В ходе церемонии подписания соглашения Блинкен заявил, что связи стран в области безопасности будут усилены.

«После вступления [соглашения] в силу военные смогут сотрудничать более эффективно и действенно, наши войска получат больше возможностей для совместной подготовки и укрепят оперативную совместимость НАТО», — заявил госсекретарь США.

Ранее сообщалось, что Финляндия намерена подписать с США соглашение о размещении на территории страны американских войск.

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