Захарова: контроль над Северной Европой переходит к США

Оборонное соглашение США и Финляндии и Стокгольма с Вашингтоном свидетельствует о том, что контроль над территорией Северной Европы переходит к американским властям. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Идёт бурное военное освоение территорий двух стран (Финляндии и Швеции. — RT) государствами НАТО, это при том, что Швеция пока ещё даже не вступила в альянс», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что власти США получат максимальный доступ к шведским и финляндским военным объектам, и они будут использовать их в своих целях, а это не совпадает с интересами граждан обеих стран.

Ранее США и Финляндия подписали соглашение, предусматривающее укрепление сотрудничества по линии обороны.