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Захарова: контроль над Северной Европой переходит к США

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Оборонное соглашение США и Финляндии и Стокгольма с Вашингтоном свидетельствует о том, что контроль над территорией Северной Европы переходит к американским властям. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: контроль над Северной Европой переходит к США
  • Gettyimages.ru

«Идёт бурное военное освоение территорий двух стран (Финляндии и Швеции. — RT) государствами НАТО, это при том, что Швеция пока ещё даже не вступила в альянс», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что власти США получат максимальный доступ к шведским и финляндским военным объектам, и они будут использовать их в своих целях, а это не совпадает с интересами граждан обеих стран.

Ранее США и Финляндия подписали соглашение, предусматривающее укрепление сотрудничества по линии обороны.

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