Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что самая большая беда Европы — зависимость от Соединённых Штатов, а не Россия и её народ.

Об этом она написала в Telegram.

По словам Захаровой, США превратили ЕС и входящие в него государства, некогда составлявшие мощный экономический центр, не просто в своих сателлитов. Она отметила, что этот термин устарел.

«Пора, кажется, вспомнить термин из области древнеримского права — amicus populi Romani, то есть «друг римского народа», — сказала дипломат.

Она рассказала, что так римские консулы и императоры называли «царей-клиентов» — тех, кто находился в полной зависимости.

«Именно это — ровно это — самая большая беда европейцев. А никак не Россия и её народ», — подчеркнула Захарова.

В конце октября российский президент Владимир Путин назвал американские элиты главными бенефициарами нестабильности в мире.