Hürriyet: Турция помогла предотвратить в Москве второй теракт после «Крокуса»

Спецслужбы Турции предупредили российских коллег и помогли предотвратить в Москве второй теракт после атаки на ТЦ «Крокус Сити Холл».

Об этом пишет газета Hürriyet, передаёт CNN Türk.

По словам обозревателя газеты Ханде Фырата, после первого нападения на концертный зал террористическая группировка собирались напасть на переполненный торговый центр.

«Турецкая разведка предотвратила этот второй крупный теракт, связавшись с Москвой», — говорится в публикации.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что Россия установила причастность украинской военной разведки к теракту в «Крокусе».

Также глава ФБР Кристофер Рей отметил, что США может грозить террористическая атака, подобная «Крокусу».