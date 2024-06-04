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Глава ФБР: США может грозить террористическая атака, подобная «Крокусу»

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Соединённым Штатам может грозить террористическая атака, подобная теракту в «Крокус Сити Холле».

Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рей на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената США.

По его словам, после эскалации палестино-израильского конфликта целый ряд иностранных террористических организаций призывали к атакам против американцев и их союзников.

«Всё большую тревогу вызывает возможная скоординированная атака (в США. — RT), похожая на атаку... в российском концертном зале в марте», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что никто из участников теракта в «Крокусе» не должен уйти от справедливого возмездия.

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