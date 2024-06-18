RT в Telegram
Подпишись

Myśl Polska: демилитаризация Украины стратегически выгодна Польше

Короткая ссылка
Демилитаризация Украины стратегически выгодна Польше, заявил обозреватель Myśl Polska Петр Панасюк.

По его словам, политическому руководству Польши следует сделать выводы об идеологии киевского режима и поддержать курс России на демилитаризацию и денацификацию Украины.

«Лучший для нас вариант — это, конечно, полная аннигиляция силового компонента на Украине, исповедующего культ Бандеры и Шухевича», — подчеркнул журналист.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша рассматривает Западную Украину как часть своего государства.

Также президент Польши Анджей Дуда призвал как можно скорее начать официальную процедуру приёма Украины в НАТО.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что в альянсе существуют разногласия по вопросу оказания военной помощи Киеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить