Демилитаризация Украины стратегически выгодна Польше, заявил обозреватель Myśl Polska Петр Панасюк.

По его словам, политическому руководству Польши следует сделать выводы об идеологии киевского режима и поддержать курс России на демилитаризацию и денацификацию Украины.

«Лучший для нас вариант — это, конечно, полная аннигиляция силового компонента на Украине, исповедующего культ Бандеры и Шухевича», — подчеркнул журналист.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша рассматривает Западную Украину как часть своего государства.

Также президент Польши Анджей Дуда призвал как можно скорее начать официальную процедуру приёма Украины в НАТО.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что в альянсе существуют разногласия по вопросу оказания военной помощи Киеву.