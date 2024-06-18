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Путин: СССР первым в мире признал КНДР и оказывал помощь молодому государству

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Президент России Владимир Путин напомнил, что СССР первым в мире признал КНДР.

Об этом он написал в статье для главной газеты КНДР «Нодон синмун».

«Наша страна помогала корейским друзьям строить национальную экономику, налаживать систему здравоохранения, развивать науку и образование, готовить профессиональные административные и технические кадры», — сказал Путин.

Ранее Путин пообещал КНДР дальнейшую поддержку в борьбе за независимость.

Также он подчеркнул, что КНДР, несмотря на многолетнее давление, эффективно отстаивает свои интересы.

Кроме того, помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что Россия и КНДР подпишут договор о стратегическом партнёрстве.

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