Путин: СССР первым в мире признал КНДР и оказывал помощь молодому государству
Об этом он написал в статье для главной газеты КНДР «Нодон синмун».
«Наша страна помогала корейским друзьям строить национальную экономику, налаживать систему здравоохранения, развивать науку и образование, готовить профессиональные административные и технические кадры», — сказал Путин.
Ранее Путин пообещал КНДР дальнейшую поддержку в борьбе за независимость.
Также он подчеркнул, что КНДР, несмотря на многолетнее давление, эффективно отстаивает свои интересы.
Кроме того, помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что Россия и КНДР подпишут договор о стратегическом партнёрстве.