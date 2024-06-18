Путин: КНДР, несмотря на многолетнее давление, эффективно отстаивает свои интересы

КНДР, несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США, эффективно отстаивает свои интересы.

Такое мнение в статье для главной северокорейской газеты «Нодон синмун» выразил президент России Владимир Путин.

«Отрадно, что наши корейские друзья — несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США — столь же эффективно отстаивают свои интересы», — сказал российский лидер.

По его словам, США хотят навязать миру порядок, который является неоколониальной диктатурой.

Также Путин заявил, что все попытки США сдержать и изолировать Россию провалились.