Ушаков: Россия и КНДР подпишут договор о стратегическом партнёрстве

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР может быть подписан по итогам поездки президента Владимира Путина в Пхеньян.

Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Ушаков отметил, что по итогам визита будет подписано несколько документов, которые пока ещё прорабатываются.

«Это касается возможного заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Этот документ тоже прорабатывается», — заявил помощник президента.

Ранее стало известно, что Путин посетит КНДР с государственным визитом 18—19 июня.