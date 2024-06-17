Ушаков: Россия и КНДР подпишут договор о стратегическом партнёрстве
- РИА Новости
Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
Ушаков отметил, что по итогам визита будет подписано несколько документов, которые пока ещё прорабатываются.
«Это касается возможного заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Этот документ тоже прорабатывается», — заявил помощник президента.
Ранее стало известно, что Путин посетит КНДР с государственным визитом 18—19 июня.