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РИА Новости: отряд российских боевых кораблей покидает Гавану

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Отряд российских боевых кораблей покидает Кубу.
РИА Новости: отряд российских боевых кораблей покидает Гавану
  • AP
  • © Ariel Ley

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что отряд российских боевых кораблей покидает порт Гаваны, за их отбытием наблюдают местные жители.

12 июня отряд кораблей Северного флота ВМФ ВС России завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл в порт Гаваны на Кубе.

16 июня президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес посетил российские корабли в порту Гаваны и поприветствовал в республике «друзей из России».

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