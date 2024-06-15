Главы некоторых делегаций на украинской конференции в Швейцарии вслед за премьером Канады Джастином Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги при съёмке группового фото.

Как уточняет РИА Новости, речь идёт о лозунге «Слава Украине, героям слава», который Минюст России внёс в перечень нацистских в январе 2024 года.

Во время съёмки Трюдо выкрикивал этот лозунг, а некоторые из сотни присутствующих глав делегаций отвечали ему.

22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.

После того как из-за этого разгорелся скандал, премьер-министр Канады Джастин Трюдо принёс извинения за приглашение украинского нациста, а спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку.

Президент России Владимир Путин назвал возможным идиотом экс-спикера парламента Канады за чествование нациста Ярослава Гуньки.