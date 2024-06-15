Политолог: почти половина стран отказалась от участия в швейцарской конференции

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал отказ президента Колумбии поехать на швейцарскую конференцию по Украине.

По мнению политолога, данное решение хорошо характеризует лидера Колумбии как политического деятеля.

«И наверное, хороший знак для самой Колумбии. Если человек, невзирая на давление Соединённых Штатов Америки (делает подобное заявление. — RT). А как известно, Соединённые Штаты Америки являются действительными организаторами конференции в Швейцарии. Он высказал мнение и дал ясную квалификацию этому форуму как бесполезному мероприятию. Поэтому это, на мой взгляд, делает ему честь и делает честь Колумбии», — считает Оленченко.

Он также напомнил, что почти половина объявленных ранее стран отказалась от участия в данной конференции.

«Даже те, которые согласились, мне кажется, находятся при своём мнении. И это мнение не совпадает с теми предложениями, которые выдвинуты на обсуждение. Я думаю, что если бы было обсуждение с открытой повесткой дня, то оно было бы более полезным. Каждая страна могла бы высказать своё мнение. А сейчас всем странам возможность высказывать своё мнение блокировали. То есть назвать это (швейцарскую конференцию по Украине. — RT) обсуждением было бы очень сильным искажением», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что лидер Колумбии Густаво Петро решил не ехать в Швейцарию на конференцию по Украине.