Президент Колумбии отказался ехать на швейцарскую конференцию по Украине
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Об этом глава государства сообщил в соцсети X.
«Форум в Швейцарии не является свободным форумом для обсуждения путей к миру между Россией и Украиной. Его заключения предопределены заранее», — добавил политик.
Петро отметил, что необходимо наладить диалог между Россией и Украиной, а не обсуждать способы «продления войны».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю нечего передать участникам швейцарской конференции.