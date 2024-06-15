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Президент Колумбии отказался ехать на швейцарскую конференцию по Украине

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Лидер Колумбии Густаво Петро решил не ехать в Швейцарию на конференцию по Украине, так как не считает, что на встрече можно будет приблизить мир между Москвой и Киевом.
Президент Колумбии отказался ехать на швейцарскую конференцию по Украине
  • AP
  • © /Ivan Valencia

Об этом глава государства сообщил в соцсети X.

«Форум в Швейцарии не является свободным форумом для обсуждения путей к миру между Россией и Украиной. Его заключения предопределены заранее», — добавил политик.

Петро отметил, что необходимо наладить диалог между Россией и Украиной, а не обсуждать способы «продления войны».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю нечего передать участникам швейцарской конференции.

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