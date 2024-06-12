Офицер ВС США Дэвис призвал к деэскалации на Украине из-за кораблей ВМФ России у Кубы
- РИА Новости
«Лучшим шагом сейчас для нас будет деэскалация конфликта. Давайте посадим Россию и Украину за стол переговоров», — заявил он в эфире Nation News.
11 июня стало известно, что корабли Северного флота России проводят в Атлантическом океане учения по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 км.
12 июня отряд кораблей завершил учения и прибыл в порт Гаваны на Кубе.
В составе отряда — фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».