Офицер ВС США Дэвис призвал к деэскалации на Украине из-за кораблей ВМФ России у Кубы

США должны способствовать деэскалации конфликта на Украине после отправки кораблей ВМФ России в порт Гаваны, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис.

«Лучшим шагом сейчас для нас будет деэскалация конфликта. Давайте посадим Россию и Украину за стол переговоров», — заявил он в эфире Nation News.

11 июня стало известно, что корабли Северного флота России проводят в Атлантическом океане учения по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 км.

12 июня отряд кораблей завершил учения и прибыл в порт Гаваны на Кубе.

В составе отряда — фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».