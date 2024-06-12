Пентагон: учения ВМФ России в Атлантике не несут угрозы США

Учения ВМФ России в Атлантическом океане не несут угрозы Соединённым Штатам. С таким заявлением выступила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы, конечно, серьёзно к этому относимся. Однако эти учения не представляют собой угрозу Соединённым Штатам», — цитирует её ТАСС.

11 июня стало известно, что корабли Северного флота России проводят в Атлантическом океане учения по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 км.

12 июня отряд кораблей завершил учения и прибыл в порт Гаваны на Кубе.

В составе отряда — фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».