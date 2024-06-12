RT в Telegram
Подпишись

Пентагон: учения ВМФ России в Атлантике не несут угрозы США

Короткая ссылка
Учения ВМФ России в Атлантическом океане не несут угрозы Соединённым Штатам. С таким заявлением выступила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Пентагон: учения ВМФ России в Атлантике не несут угрозы США
  • Gettyimages.ru

«Мы, конечно, серьёзно к этому относимся. Однако эти учения не представляют собой угрозу Соединённым Штатам», — цитирует её ТАСС.

11 июня стало известно, что корабли Северного флота России проводят в Атлантическом океане учения по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 км.

12 июня отряд кораблей завершил учения и прибыл в порт Гаваны на Кубе.

В составе отряда — фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить