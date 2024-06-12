В Госдепе назвали Путина «очень способным противником» в деле санкций США
- РИА Новости
«Мы должны быть честны с собой в том, что Путин — очень способный противник, который готов приспосабливаться и находить тех, кто желает сотрудничать», — сказал чиновник.
Санкции против России — это «динамичное дело», добавил Форсберг.
7 июня президент Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил об активном развитии торговли России, несмотря на многочисленные антироссийские санкции.
По мнению министра финансов Антона Силуанова, антироссийские санкции стали одним из основных факторов развития экономики страны.