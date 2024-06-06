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Силуанов назвал санкции одним из ключевых факторов развития экономики России

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Министр финансов России Антон Силуанов считает, что антироссийские санкции стали одним из основных факторов развития экономики страны.
Силуанов назвал санкции одним из ключевых факторов развития экономики России
  • РИА Новости

Об этом он рассказал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС. 

Силуанов пояснил, почему Россия стала четвёртой экономикой мира по ВВП по паритету покупательской способности. 

«Почему так произошло быстро? Мне кажется, во всём виноваты санкции. Они вводят санкции с удовольствием и сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, у нас — растёт», — заявил министр. 

Ранее президент Сальвадора Найиб Букеле выразил мнение, что Россию не получится сломать при помощи санкций. 

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