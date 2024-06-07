Путин заявил об активном развитии торговли России на фоне санкций

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил об активном развитии торговли России, несмотря на многочисленные антироссийские санкции.

РИА Новости

«Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остаётся одним из ключевых участников мировой торговли. Активно развивает логистику, географию сотрудничества», — сказал он. Путин отметил укрепление торговых отношений со странами Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что считает антироссийские санкции одним из основных факторов развития экономики страны. RT ведёт трансляцию сессии.