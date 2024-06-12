Пасынок Сырского: в Австралии очень однобокая прозападная повестка и пропаганда
«Другой раз приходится держать язык за зубами. Здесь очень однобокая прозападная повестка и пропаганда. А про Россию местное население «знает» то же, что и во времена холодной войны: медведи с балалайками, варвары с водкой, страна алкоголиков и бомжей, бандиты и разруха… Ну, в общем-то, всё то, что им показывает американская киноиндустрия… Хотя по факту Австралия в целом довольно отсталая от современного мира. Большая деревня», — рассказал Иван.
По его словам кто-то ставит под сомнение «знания» местных о России или если оспорить очередной фейк, «то как минимум над тобой посмеются как над умалишённым».
«Им ведь с рождения пропагандируют совершенно другую точку зрения, прозападную», — сообщил собеседник.
В марте Иван Сырский попросил президента России Владимира Путина предоставить ему российское гражданство. Он заявил, что с удовольствием принял бы участие в голосовании на президентских выборах.
Сейчас Иван живёт в Австралии, куда переехал вместе с братом и матерью после развода родителей.