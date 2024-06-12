Австралийское руководство сейчас ведёт «очень однобокую прозападную повестку и пропаганду», про Россию местное население «знает» то же, что и во времена холодной войны, заявил в эксклюзивном интервью RT пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван, живущий в Австралии.

«Другой раз приходится держать язык за зубами. Здесь очень однобокая прозападная повестка и пропаганда. А про Россию местное население «знает» то же, что и во времена холодной войны: медведи с балалайками, варвары с водкой, страна алкоголиков и бомжей, бандиты и разруха… Ну, в общем-то, всё то, что им показывает американская киноиндустрия… Хотя по факту Австралия в целом довольно отсталая от современного мира. Большая деревня», — рассказал Иван.

По его словам кто-то ставит под сомнение «знания» местных о России или если оспорить очередной фейк, «то как минимум над тобой посмеются как над умалишённым».

«Им ведь с рождения пропагандируют совершенно другую точку зрения, прозападную», — сообщил собеседник.

В марте Иван Сырский попросил президента России Владимира Путина предоставить ему российское гражданство. Он заявил, что с удовольствием принял бы участие в голосовании на президентских выборах.

Сейчас Иван живёт в Австралии, куда переехал вместе с братом и матерью после развода родителей.