RT в Telegram
Подпишись

Пасынок Сырского: в Австралии очень однобокая прозападная повестка и пропаганда

Короткая ссылка
Австралийское руководство сейчас ведёт «очень однобокую прозападную повестку и пропаганду», про Россию местное население «знает» то же, что и во времена холодной войны, заявил в эксклюзивном интервью RT пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван, живущий в Австралии.

«Другой раз приходится держать язык за зубами. Здесь очень однобокая прозападная повестка и пропаганда. А про Россию местное население «знает» то же, что и во времена холодной войны: медведи с балалайками, варвары с водкой, страна алкоголиков и бомжей, бандиты и разруха… Ну, в общем-то, всё то, что им показывает американская киноиндустрия… Хотя по факту Австралия в целом довольно отсталая от современного мира. Большая деревня», — рассказал Иван.

По его словам кто-то ставит под сомнение «знания» местных о России или если оспорить очередной фейк, «то как минимум над тобой посмеются как над умалишённым».

«Им ведь с рождения пропагандируют совершенно другую точку зрения, прозападную», — сообщил собеседник.

В марте Иван Сырский попросил президента России Владимира Путина предоставить ему российское гражданство. Он заявил, что с удовольствием принял бы участие в голосовании на президентских выборах.

Сейчас Иван живёт в Австралии, куда переехал вместе с братом и матерью после развода родителей. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить