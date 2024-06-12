МИД: Индия пока не определилась с уровнем участия в конференции по Украине

Индия пока не определилась с тем, кто будет представлять страну на украинской конференции в Швейцарии, сообщил на брифинге первый замглавы индийского МИД Винай Кватра.

Он подтвердил, что Индия примет участие в конференции, страна будет представлена «на соответствующем уровне».

«В настоящее время продолжается обсуждение этого вопроса. Как только мы примем решение о представителе Индии, мы будем рады поделиться этой информацией», — цитирует Кватру ТАСС.

Владимир Зеленский отмечал, что Киев по итогам запланированной на 15—16 июня конференции ожидает коммюнике, содержащее гарантии энергетической безопасности, в том числе ядерной.

По оценкам посла в Берне Сергея Гармонина, лейтмотивом швейцарской конференции, на которой не будут присутствовать представители России, является попытка навязать Москве ультиматум.