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МИД: Индия пока не определилась с уровнем участия в конференции по Украине

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Индия пока не определилась с тем, кто будет представлять страну на украинской конференции в Швейцарии, сообщил на брифинге первый замглавы индийского МИД Винай Кватра.
МИД: Индия пока не определилась с уровнем участия в конференции по Украине
  • РИА Новости

Он подтвердил, что Индия примет участие в конференции, страна будет представлена «на соответствующем уровне».

«В настоящее время продолжается обсуждение этого вопроса. Как только мы примем решение о представителе Индии, мы будем рады поделиться этой информацией», — цитирует Кватру ТАСС.

Владимир Зеленский отмечал, что Киев по итогам запланированной на 15—16 июня конференции ожидает коммюнике, содержащее гарантии энергетической безопасности, в том числе ядерной.

По оценкам посла в Берне Сергея Гармонина, лейтмотивом швейцарской конференции, на которой не будут присутствовать представители России, является попытка навязать Москве ультиматум.

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