Посол Гармонин назвал причину организации швейцарской конференции без России
Об этом сказал посол России в Берне Сергей Гармонин, передаёт ТАСС.
«С нашей страной разговаривать языком ультиматумов не получится», — подчеркнул дипломат.
Он также добавил, что исход конференции в Швейцарии очевиден — без России встреча станет «очередным коллективным фотографированием без конкретных результатов».
Ранее стало известно, что количество государств, намеренных принять участие в швейцарской конференции по Украине, сократилось с 93 до 78.