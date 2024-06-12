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Посол Гармонин назвал причину организации швейцарской конференции без России

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Лейтмотивом швейцарской конференции по Украине, на которой не будут присутствовать представители России, является попытка навязать Москве ультиматум.

Об этом сказал посол России в Берне Сергей Гармонин, передаёт ТАСС.

«С нашей страной разговаривать языком ультиматумов не получится», — подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что исход конференции в Швейцарии очевиден — без России встреча станет «очередным коллективным фотографированием без конкретных результатов».

Ранее стало известно, что количество государств, намеренных принять участие в швейцарской конференции по Украине, сократилось с 93 до 78.

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