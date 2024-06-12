Посол Гармонин назвал причину организации швейцарской конференции без России

Лейтмотивом швейцарской конференции по Украине, на которой не будут присутствовать представители России, является попытка навязать Москве ультиматум.

Об этом сказал посол России в Берне Сергей Гармонин, передаёт ТАСС.

«С нашей страной разговаривать языком ультиматумов не получится», — подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что исход конференции в Швейцарии очевиден — без России встреча станет «очередным коллективным фотографированием без конкретных результатов».

Ранее стало известно, что количество государств, намеренных принять участие в швейцарской конференции по Украине, сократилось с 93 до 78.