Количество государств, намеренных принять участие в швейцарской конференции по Украине, сократилось с 93 до 78.

Об этом со ссылкой на дипломатов ЕС сообщает украинская служба радиостанции «Радио Свобода»*.

Представители ЕС не уточнили, какие именно страны отказались участвовать в швейцарской конференции.

Ранее экс-разведчик США, колумнист RT.com Скотт Риттер высказался о конференции по Украине в Швейцарии.

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