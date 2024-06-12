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Столтенберг: Венгрия не будет блокировать решения НАТО о помощи Украине

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан договорились, что Будапешт не станет блокировать решения альянса о помощи Украине на саммите в июле.
Столтенберг: Венгрия не будет блокировать решения НАТО о помощи Украине
  • AP

«Мы договорились, что Венгрия не заблокирует решения других союзников по долгосрочной помощи Украине... Но в то же время Венгрия не будет частью этого», — цитирует его ТАСС.

Столтенберг подчеркнул, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обозначил чёткую позицию относительно того, что страна не будет принимать участия в этих усилиях.

Ранее генсек альянса сообщил, что страны НАТО должны выделять Украине не менее €40 млрд в год.

Как отмечал постпред России при ООН Василий Небензя, новые пакеты помощи Запада и «мясные штурмы» киевского режима не помогут осуществить коренной перелом в украинском конфликте.

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